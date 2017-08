L´Eglise une, Sainte, Catholique et Apostolique

Episode 49 - L´Eglise est « Une, Sainte, Catholique et Apostolique ». Qu´est-ce que cela veut dire ? L´unité est un des biens les plus précieux de l´Eglise, car c´est par là qu´elle témoigne de l´unité et de l´amour de Dieu, bref de sa sainteté. L'Eglise est sainte parce que son auteur est le Dieu très saint, parce que le Christ s'est livré pour elle pour la sanctifier et qu´il demeure en elle jusqu´à la fin des temps. Elle est universelle parce qu´en elle le Christ est présent, et qu´il est le Sauveur universel de tous les hommes, qu´elle est envoyée à tous les hommes, qu´elle est constituée de tous ceux qui, en fin de compte, seront sauvés, à travers l´espace et le temps.