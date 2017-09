La vie éternelle ?

Episode 4 - Qu´est-ce qui nous attend donc dans l´au-delà après la mort, suivant la foi chrétienne ? Le bonheur du ciel ? C´est vivre pour toujours avec le Christ, avec les anges et tous les autres saints, et être semblable à Dieu, en le voyant « tel qu'il est », face à face. Le purgatoire ? C´est l´attente de l´amoureux, qui brûle de désir de voir arriver celle qu´il aime, qui y est préparé. L´enfer ? Celui qui volontairement meurt sans se repentir de ses péchés et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu, choisit d´être séparé de lui pour toujours. Croire, c'est dire « Amen » aux paroles, aux promesses et aux commandements de Dieu ; c'est se fier totalement en Celui qui est l´amour infini et la parfaite fidélité, et conformer sa vie à cet amour.