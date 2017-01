Cécile Corbel

Auteure de chansons puisant dans l'imaginaire arthurien, familière des contes ancestraux dans lesquels le voyage est initiatique, cette vraie fée s'est exprimée lors de nombreux concerts sur les chemins de France et du monde avec ses musiciens, avant d'être contactée par les studios Ghibli afin de réaliser la musique du film "Arrietty" réalisé par Hiromasa Yonebayashi, scénarisé par Hayao Miyazaki, le réalisateur de Mon voisin Totoro et de Ponyo sur la falaise. Disque d'or au Japon et récompensée par le prix de la meilleure bande originale de l'année avec la musique du film "Arrietty, le petit monde des chapardeurs", cette magicienne qui refuse les frontières abruptes fait fusionner le folk celtique et les chants médiévaux turcs, madrigaux de la période baroque et marches irlandaises, avec l'aisance et le charme d'une artiste touchée par la grâce.