vinz-le-mariachi

Le concert intime

Le troisième samedi de chaque mois, KTO et Ultréïa proposent une émission de 52 minutes, tournée dans les conditions du direct et en public : Le Concert Intime. Le chanteur Grégory Turpin reçoit pour nous un de ses amis, vedette ou jeune pousse, chrétien ou non, pour un dialogue spirituel et musical, une conversation dans l'esprit de KTO, suivie d'un temps de concert "live". La carrière musicale de Grégory, auteur-compositeur-interprète désormais produit par Universal Music, est en effet indissociable de son engagement spirituel. L'émission est présentée par Emmanuelle Dancourt et Grégory Turpin.