La Conférence des évêques de France publie ce mardi 7 novembre 2017 la synthèse des questionnaires envoyés aux diocèses et mouvements de jeunes en vue de la préparation du Synode sur les jeunes et les vocations convoqué par le pape François en octobre 2018. Mgr Percerou, évêque de Moulins et président du Conseil pour la pastorale des jeunes et des vocations, en décrit les grandes lignes. Le document a été présenté à l´assemblée plénière des évêques de France à Lourdes.