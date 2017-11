Ce mardi, la rédaction de KTO revient sur la fusillade qui a eu lieu dimanche dans une église baptiste de Sutherland Springs. Toute la communauté baptiste du Texas s´est mobilisée pour les familles de la petite commune, tandis que les évêques catholiques du pays éveillent les consciences sur la question du port d´arme aux États-Unis. Dans cette édition, vous entendrez également Mgr Mirkis, archevêque chaldéen de Kirkouk en Irak, et Mgr Wong, secrétaire de la Congrégation pour le Clergé. Tous les deux sont intervenus à Lourdes sur les deux grands dossiers de l´assemblée plénière des évêques de France : la question des Chrétiens d´Orient et la formation des prêtres. L´actualité, c´est aussi l´enquête dite des « Paradise Papers » sur l´évasion fiscale. Le CCFD Terre-Solidaire a lancé un appel pour que de véritables mesures soient mis en oeuvre. Dans La Chronique du Monde, le père Mezza fait un premier bilan aux États-Unis de l´initiative « Partager une journée avec un migrant » lancée en septembre par la Caritas. Dans notre dossier, nous recevons Son Excellence Bruno Joubert. Ambassadeur de France près le Saint-Siège de 2012 à 2015, il nous parle de l´histoire et de la signification du titre de Chanoine de Latran, que le président français Emmanuel Macron a accepté la semaine dernière.