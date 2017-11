Mgr Jean-Yves Riocreux - diocèse de Basse-Terre Pointe-à-Pitre

Depuis le passage de l'ouragan Irma qui a dévasté les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, Mgr Jean-Yves Riocreux s'est rendu trois fois dans "les îles du Nord", à 250 km des côtes de la Guadeloupe. L'évêque de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre se félicite de l'implication conjointe de l'Etat français et de l'Eglise dans l'aide d'urgence apportée aux victimes et, aujourd'hui, dans la reconstruction. Mgr Riocreux revient par ailleurs sur les défis de l´annonce missionnaire. Tournée vers la métropole mais à forte identité Caribéenne, l´Eglise en Guadeloupe peut s'appuyer sur le "Document d'Aparecida", dont un certain Bergoglio fut la cheville ouvrière. Mgr Riocreux s'enthousiasme d'ailleurs de bientôt rencontrer celui qui est devenu le pape François, alors que se profile la prochaine visite ad limina des évêques des Caraïbes. La Vie des Diocèses du 06/11/2017.