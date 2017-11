Vêpres du 13 novembre 2017

Depuis la cathédrale Notre-Dame de Paris, du lundi au vendredi à 17h45 (rediffusion à 20h10), KTO retransmet l'Office des Vêpres, l'Heure solennelle du soir, priée par toute l'Eglise en action de grâce pour les merveilles de la Création et pour les activités du jour. L'office comprend, après l'introduction, une hymne, deux Psaumes, un Cantique du Nouveau Testament, une lecture brève, un répons bref, le chant du Magnificat, et les prières d'intercession et de conclusion.