A la découverte de l´Eglise catholique du Myanmar

En 2011, les changements politiques inattendus survenus en Birmanie étaient porteurs d´espoirs, mais le chemin vers plus de démocratie est chaotique. Le pays reste enlisé dans des conflits entre le pouvoir central et des minorités ethniques. A la veille de la visite du pape François au Myanmar, le magazine Hors les Murs part à la rencontre des catholiques, qui représentent environ 1% de la population (51 millions d´habitants). L´Eglise est apparue il y a 500 ans dans ce pays d´Asie du Sud-Est, avec l´arrivée des missionnaires Portugais. Au 17ème siècle, des prêtres des Missions Etrangères de Paris arrivent dans ce pays dont ils contribuent à l´évangélisation, jusque dans les régions les plus reculées. Mais des décennies de dictature militaire freinent cet essor (les missionnaires ont dû quitter le pays, les écoles ont été nationalisées). Aujourd´hui, l´Eglise est à nouveau un peu plus libre : elle réinvestit dans l´éducation, enjeu majeur pour l´avenir du pays. Nous découvrirons une école ouverte depuis peu. Le gouvernement accorde aussi plus d´importance à l´Eglise : des relations diplomatiques entre l´Etat et le Saint-Siège ont été établies en mai. Les chrétiens osent désormais défendre les minorités victimes de conflits. L´Eglise, à travers Caritas, est mobilisée auprès de milliers de déplacés chrétiens dans l´Etat Kachin. Nous irons à leur rencontre. Nous verrons aussi qui sont les jeunes catholiques aujourd´hui et comment ils vivent leur foi dans une société façonnée par le bouddhisme. Le cardinal Charles Maung Bo, archevêque de Rangoun, nous parlera des joies et des défis de l´Eglise de son pays.