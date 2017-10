un-nouveau-campus-pour-l-icp

Les bruits de marteaux-piqueurs se sont tus et ça ne sent plus la peinture neuve au 74 rue de Vaugirard à Paris, nouvelle adresse de l'Institut catholique de Paris. Le projet Campus 2018, visant à rénover l'ICP et à le faire entrer de plain-pied dans le XXIe siècle, est en effet achevé : le 3 octobre dernier, l'Institut séculaire a organisé une journée spéciale d'inauguration. La rédaction de KTO y était et vous raconte ce qui s'est passé ce jour-là avec cette découpe du ruban, en présence de la directrice de l'UNESCO et de l'archevêque de Paris, mais aussi la rentrée académique de cette faculté privée où se côtoient près de 10 000 élèves. Cette édition du magazine Hors-les-Murs est en outre l'occasion de vous montrer ce qui se vit sur place au quotidien pour ces élèves, dont 1/3 d'étrangers, mais aussi ce qui est fait par le corps enseignant pour améliorer la transmission du savoir à cette génération Z, grâce à de nouveaux outils mais surtout à un brillant pôle de recherche.