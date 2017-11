L´église Mart Schmouni de Bartella

Mart Schmouni est la grande église syriaque-orthodoxe de Bartella dans la plaine de Ninive. Située à 20 kilomètres à l´est de Mossoul et à 60 au Nord-Ouest d´Erbil, la ville a été la cible de Daesh en 2014 et 2016. Auparavant, Bartella comptait 15 000 habitants et était considérée comme la « capitale » syriaque-orthodoxe. L´église Mart Schmouni raconte le récit biblique du chapitre 7 du deuxième livre des Maccabées, relatant le martyre des sept fils de Mart Schmouni pour avoir refusé d´apostasier leur foi. Désormais, les habitants rénovent leur église et espèrent pouvoir revenir vivre dans leur ville.