Le couvent Mar Audicho" et Mar Qardagh

Planté dans un écrin de verdure à flanc de montagne, l´église Mar Audicho' et Mar Qardagh se dresse près du village de Déré, au Kurdistan irakien. Cet ancien monastère de l´Église Apostolique de l'Orient des Assyriens culmine à près de 1200 mètres d´altitude et domine la vallée. Ici, de nombreux chrétiens irakiens viennent en pèlerinage. Selon la tradition, au IVe siècle déjà, des moines priaient dans l´ancienne église qui se trouvait à cet endroit même. Ils vivaient dans les grottes alentours, nichées dans le pli de la falaise. Aujourd´hui encore, l´église Mar Audicho' et Mar Qardagh est un haut lieu de dévotion. Havre de paix fragile dans un pays miné par la guerre, elle voit affluer les pèlerins. Ils demandent ici des grâces par l´intermédiaire de Mar Audicho', un grand prédicateur du IVe siècle.