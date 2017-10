L´église Mar Guorguis de Qaraqosh

Qaraqosh est la plus grande ville chrétienne de la plaine de Ninive. Située au sud-est de la ville, l´église Mar Guorguis est le lieu phare de l´église syriaque-orthodoxe. Deux édifices côte à côte la constituent. L´ancienne église, qui daterait d´avant le VIIIème siècle et dont les restes suggèrent encore un glorieux patrimoine. À ses côtés, la nouvelle église, majestueuse et moderne. Elle a été construite en 2009 pour accueillir le grand nombre de fidèles que comptait la ville avant l´invasion de Daesh. Malgré ses destructions, la communauté orthodoxe est toujours très attachée à son lieu de culte.