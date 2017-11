Vincent Gelot : Le pèlerin devenu chrétien d'Orient

Vincent Gelot est aujourd'hui chargé de projets en Syrie, Liban et Jordanie pour l'OEuvre d'Orient. Entre 2012 et 2014, le jeune homme a parcouru 60 000 km à bord de sa vieille 4L pour aller à la rencontre des chrétiens d´Orient dans 22 pays, du Liban à l´Afghanistan, du Yémen à l´Égypte. Un périple de deux années qu´il vient de raconter, illustré de nombreuses photographies, dans un ouvrage épais intitulé Chrétiens d´Orient : périple au coeur d´un monde menacé (Albin Michel). Ce soir, il vient partager son expérience de pèlerin. Il témoigne aussi combien nous avons la chance, en occident, de vivre librement notre foi. Et combien le soutien de la communauté chrétienne est nécessaire pour la vivre pleinement.