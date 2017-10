Véronique Imbert. Rencontre inattendue du Créateur

Pour fêter ses 50 ans, cette catholique pratiquante et engagée s'était promis une semaine de thalasso suivie d'une semaine pour réfléchir à la seconde partie de sa vie après avoir éduqué ses quatre enfants. Véronique Imbert s'est donc retrouvée sans vraiment le vouloir chez les Jésuites, non pour trouver un coach comme elle l´espérait mais pour rencontrer "le grand patron", Dieu Lui-même. Elle a raconté cette histoire dans un livre -"Je me suis laissée séduire. Le jour où j´ai vraiment rencontré le Christ" aux éditions Parole et Silence- publié à la demande de son évêque, Mgr de Kérimel, et elle est venue de Bourgoin-Jallieu pour nous partager cette rencontre sur le plateau de KTO.