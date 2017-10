Tugdual Derville Voyageur en humanité

Qui est donc ce Tugdual Derville présent chaque semaine sur l'antenne de KTO pour parler d'écologie humaine concrètement ? On connaît ce visage, celui d'un père de famille engagé pour la défense du mariage hétérosexuel et, depuis longtemps, dans la défense de la vie, de la conception à la mort, mais sait-on comment est né cet engagement? D'où vient cette attention aux plus fragiles? Les conséquences spirituelles de ce combat sur l'homme et sa foi ? C'est bien à ces questions que le fondateur d'A bras ouverts et aujourd'hui délégué général d'Alliance Vita est venu répondre sur le plateau d'Un Coeur qui écoute.