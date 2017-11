La prière du pape pour les victimes du terrorisme (Somalie, Afghanistan, NYC)

A l'issue de l'Angelus de la fête de la Toussaint, le pape François a fait part de son émotion après les attentats en Somalie, en Afghanistan et à Manhattan (8 morts dont 5 argentins). Assurant les victimes et leurs familles de ses prières il a demandé à Dieu de "changer le coeur des terroristes" et de "libérer le monde de la folie homicide qui abuse du nom de Dieu pour disséminer la mort" a t'il ajouté.