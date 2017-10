L´invitée d´Emmanuelle Dancourt dans V.I.P cette semaine est la journaliste Anne-Dauphine Julliand. Auteur en 2011 du livre autobiographique « Deux petits pas sur le sable mouillé » dans lequel elle évoque la maladie de ses deux très jeunes filles Thaïs et Azylis, son récit imprégné d´une foi et d´une espérance immenses en a bouleversé plus d´un. Elle revient aujourd´hui avec le documentaire édifiant « Et les mistrals gagnants » dont la sortie DVD est prévue le 2 novembre. Elle y suit le quotidien de cinq enfants malades mais non moins attachés au bonheur et aux plaisirs de l´existence ! Charles, Ambre, Imad, Tugdual et Camille ont accepté avec leur famille de se laisser filmer par la caméra toujours délicate et respectueuse d´Anne-Dauphine Julliand et nous délivrent un message d´espérance inouïe ! « C´est pas parce qu´on est malade qu´on peut pas être heureux », dit l´un des enfants. Et Anne-Dauphine Julliand nous le prouve grâce à son film magnifique d´authenticité. Un véritable enseignement de la vie et une émission d´une profondeur rare !