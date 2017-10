Il a incarné l´une des figures bibliques les plus importantes, le patriarche Moïse, en 2000 dans la comédie musicale « Les Dix Commandements »... C´est le chanteur Daniel Lévi qui est cette semaine l´invité d´Emmanuelle Dancourt dans V.I.P ! On se remémore parfaitement de l´étincelant final de la comédie musicale « L´envie d´aimer » si bien incarné par Daniel Lévi et repris sur toutes les radios et télévisions ! Cette année, il sort un album éponyme dans lequel il fait une relecture de ce qui lui importe. Daniel Lévi est une grande voix, certes, mais c´est aussi un homme profondément spirituel et très attaché à la pratique religieuse du Judaïsme. Il se confie sur ce qui l´anime et sur ce qui le guide... Une émission éminemment spirituelle !