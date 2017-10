La Pastorale des funérailles

Les funérailles demeurent en France un moment fort de rencontre de l'Eglise avec les familles, les proches, et une population qui pousse rarement la porte de l'église. En quoi peuvent-elles être un moment d'annonce de l'évangile ? Prêtres, laïcs : comment les paroisses s'organisent-elles ? Comment réagir face aux nombreuses sollicitations qui peuvent parfois submerger les prêtres ? Si le deuil était autrefois rythmé par les rites sociaux et religieux, jusqu'au coeur des familles, la mort est aujourd'hui largement occultée ; on se tient à distance du corps des défunts. D'ailleurs, que penser de la crémation ? Un dialogue pastoral avec Mgr Rivière, évêque d'Autun, Chalon et Mâcon, animé par Etienne Loraillère.