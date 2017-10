L´église Al Tahira de Qaraqosh

Al Tahira est l´église emblématique de Qaraqosh dans la plaine de Ninive. C´était la plus grande ville syriaque-catholique du monde avant l´offensive de Daesh et la fuite de ses habitants dans la nuit du 6 au 7 août 2014. Al Tahira est certainement l´édifice le plus imposant de la ville. Composée de deux églises, l´ancienne et la nouvelle, elle reflète la vivacité de la foi chrétienne dans la région et renferme encore de précieux vestiges du passé. Les Qaraqoshiens y sont toujours très attachés.