Vocations en Colombie : Exigences et soutien du pape François

Ce samedi 9 septembre 1017, le pape François a rencontré 14 000 prêtres, religieux et religieuses, et séminaristes au stade de la Macarena. Au cours de cette rencontre, il a souhaité abordé la situation des vocations en Colombie "en ayant les pieds sur terre". Et pour soutenir ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu, il a donné 3 clés pour demeurer avec Jésus. Le pape François a par ailleurs rencontré des jeunes du Hogar San Jose (Foyer Saint Joseph) qui accueille dans une structure familiale des enfants victimes de violences ou abandonnés. Retour sur ces évènements qui ont marqué cette 3ème journée du voyage apostolique du pape François en Colombie, avec Etienne Loraillère, envoyé spécial de KTO.