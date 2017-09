Pour construire la paix en Colombie, appuyez-vous sur Jésus !

Ce jeudi 7 septembre 2017, le pape François a été accueilli par le Président de la République de Colombie à la Casa de Narino pour la rencontre avec les responsables politiques, des représentants de la société et du monde de la culture. Il y a prononcé son premier discours de son voyage apostolique en Colombie. Susciter l´arrêt des conflits violents est une étape. Il faut aussi créer les conditions nécessaires pour que s´établisse une paix stable et durable. Après avoir prié dans la cathédrale de Bogota, devant la représentation de Notre-Dame de Chiquinquira, la sainte patronne de Colombie, le Saint-Père s´est ensuite adressé aux fidèles rassemblés sur la place Bolivar. en particulier aux jeunes. Retour sur le début de cette journée dans la capitale, et la manière dont le pape invite à construire la paix en Colombie.