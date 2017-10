Eglises du XXIème siècle : l'heure des minorités créatives

Le sujet des minorités créatives a surtout été évoqué et popularisé par le Cardinal Ratzinger, dès les années 1970. Il concerne essentiellement la vieille Europe. L´ouvrage de référence, qui regroupe les actes d´un symposium dédié à ce sujet est celui écrit par les pères Etienne Michelin et Luis Granados : les minorités créatives : le ferment du christianisme (Parole et Silence, 2014). L´adhésion à ce concept de minorités créatives n´est pas unanime au sein de l´Eglise. Jean Duchesne dans le catholicisme minoritaire, un oxymore à la mode, émet par exemple un avis réservé. L´atelier pourra rappeler en quoi les projets et les visions portés par les intervenants peuvent s´inscrire ou non dans cette réalité. Au-delà d´une adhésion à cette réalité, l´enjeu de l´atelier est de partager les initiatives concrètes et réelles déployées sous le leadership de nos intervenants, mais surtout de se projeter dans l´avenir. Avec la participation de : Laurent Landete, Anne Coffinier, Tugdual Derville et don Paul Préaux. Table ronde animée par Antoine-Marie Izoard.