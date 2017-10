Missionnaire au travail ?

Evangéliser au travail ? Est-ce légitime ? Dans quelles situations et avec quels pré-requis ? Comment faire ? Discussion et exemples concrets sur la base des expériences de nos intervenants aux profils professionnels divers ! Table ronde avec François-Daniel Migeon, fondateur de l´association Tmli, au service du Leadership Intégral ; Odile Duvaux, membre de l´Emmanuel, fondatrice de Xenothera, start-up biotech et Emmanuel de Sauveboeuf, membre de l´Emmanuel et directeur commercial d´un laboratoire pharmaceutique américain. Table ronde animée par Olivia de Fournas, Chef de Rubrique Famille chez Famille Chrétienne.