Poverello : Un chemin de vie avec les pauvres

En Belgique, selon une étude récente, un cinquième de la population vit dans une situation de pauvreté ou d'exclusion sociale. Pour aider les personnes en précarité, l´association chrétienne Poverello leur ouvre ses portes à Bruxelles, dans le quartier très populaire des Marolles. Les personnes de la rue, les marginaux et les plus fragiles peuvent y manger un repas chaud pour un euro seulement et y trouver un lit pour la nuit. Avec les autres bénévoles, cinq jeunes de pays différents vivent ici en communauté oecuménique, dans la prière et au service des pauvres.