La fresque musicale : Jésus, de Nazareth à Jérusalem

Plonger dans l´un des plus grands récits de l´histoire grâce à une grande fresque musicale. C´est ce que propose le spectacle Jésus, de Nazareth à Jésusalem, mis en scène par Christophe Barratier et pour lequel Pascal Obispo a composé la musique originale. Dans ce grand spectacle, qui met en scène les douze apôtres, Ponce Pilate, Marie et Marie Madeleine, les auteurs retracent les 3 dernières années de la vie de Jésus de son baptême à sa crucifixion, dans des décors et costumes historiques.