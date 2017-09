Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, est l´invité de « Face aux chrétiens » jeudi 28 septembre 2017. Attentif aux réactions syndicales contre les ordonnances, notamment du côté des fonctionnaires, Pierre Laurent estime que « ça va aller grandissant » . Face à cette vague, il estime que le PCF « doit entreprendre des changements importants et refonder sa capacité à accompagner les initiatives visant à transformer la société. » Quitte, éventuellement, pour le PCF, à changer de nom... « Les migrations vont faire partie du monde du XXI ème siècle » estime Pierre Laurent. Il appelle de ses voeux une « politique positive à l´échelle européenne », sachant qu´à ses yeux « ce sont les inégalités mondiales qui nourrissent les migrations. » Attentifs aux militants et électeurs communistes qui l´ont quitté pour le FN, Pierre Laurent estime que « l´avenir est à la reconstruction d´une société de développement social partagé pour tous, et pas les uns contre les autres ». Pour lui, l´adversaire à combattre n´est pas le migrant, mais « l´accumulation des richesses de plus en plus inégalitaire ».