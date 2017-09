Jean-Pierre Raffarin, ancien premier ministre, est l'invité de "Face aux chrétiens" jeudi 21 septembre 2017. Confiant dans la reconduction d'une majorité LR au Sénat, Jean-Pierre Raffarin manifeste une "bienveillance attentive" à l'égard de la politique du gouvernement, notamment sur le code du travail et sur les économies budgétaires. "Il ne faut pas abandonner la droite macroniste" dit-il, et "éviter la dérive à gauche du système Macron."Considérant qu'"un enfant a besoin d'un père et d'une mère", Jean-Pierre Raffarin regrette le retour du débat sur la PMA, et apprécie que le président de la république ait temporisé. Inquiet de "l'imprévisibilité" du président Trump, et de ses "provocations" devant l'ONU, Jean-Pierre Raffarin estime que la France doit aider Pékin et Washington à définir une position commune vis à vis de la Corée du Nord. A ses yeux, celle-ci est engagée, "depuis trois générations", dans une " stratégie défensive" face aux Etats-Unis. Emmanuel Macron ayant établi de bonnes relations avec Pékin et Washington, il pourrait jouer un rôle de facilitateur.