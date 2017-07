Les Coponet unis face à l´épreuve

Guy et Janine Coponet, mariés depuis bientôt 64 ans, participaient à la messe célébrée par le père Jacques Hamel à Saint-Etienne du Rouvray, le 26 juillet 2016. Guy sera grièvement blessé. Ayant tout d´abord refusé de répondre aux nombreuses sollicitations des médias à l´approche de la date anniversaire, ils ont finalement accepté de témoigner. Ils partagent un témoignage simple et lumineux sur leur cheminement spirituel et de couple, qu´ils vivent depuis cette épreuve.