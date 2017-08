Attentats en Catalogne : Prière et proximité des chrétiens

Après les attentats de Barcelone et Cambrils ce jeudi 17 août 2017, qui ont fait au moins 14 morts et plus d'une centaine de blessés, des chrétiens sur place font part de leurs réactions. Geoffroy, un paroissien de Barcelone, a vécu la minute de silence en hommage aux victimes dans son entreprise ce vendredi. Le Père Gaietà de Casacuberta, recteur de la Basilique Santa Maria del Pi qui se trouve à immédiate proximité des Ramblas, revient sur l'accueil des personnes présentes dans le quartier au moment de l'attentat.