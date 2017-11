Cette semaine, La Foi prise au mot est en collaboration avec la revue de théologie et de culture Communio, dont le dernier numéro porte sur la tradition. Rien n´est plus ancien que ce concept de tradition, puisqu´on le retrouve dès l´épître à Timothée. Mais, elle est souvent mal comprise et mal connue. Elle est rejetée par les uns au nom d´un certain passéisme et adulée par les autres au nom d´une méfiance pour les innovations sans fondement. Qu´est-ce donc que la tradition ? Que recouvre-t-elle et sur quoi porte-telle? Un bon chrétien doit-il être traditionnaliste ? Pour répondre à ces questions, nous recevons deux invités : le père Jean-Robert Armogathe, historien, théologien, exégète et universitaire, et cofondateur de la revue catholique internationale Communio, et Jean Duchesne, membre de l'Observatoire Foi et Culture, et co-fondateur de l'édition française de la revue Communio.