L´évangile selon saint Jean

Cette semaine, la Foi prise au mot achève une série de quatre ans sur les quatre évangiles. Après avoir vu les trois évangiles de Matthieu, Marc et Luc proposés par la liturgie année après année, nous terminons par l´évangile qui est lu pour les grandes fêtes : celui de Jean. Cela sera pour nous l´occasion de faire le point sur ce texte : qui l´a écrit ? Comment est-il composé ? Quelle est sa théologie ? C´est donc une émission pour entrer dans la lecture que je vous propose en compagnie de mes deux invités : le père Luc Devillers, dominicain, qui enseigne l'exégèse du Nouveau Testament à l'École biblique et archéologique française de Jérusalem, en particulier les écrits johanniques, et le père Yves Simoëns, jésuite, professeur d'exégèse biblique, qui enseigne l'Écriture Sainte aux facultés jésuites de Paris (Centre Sèvres) et à l'Institut Biblique Pontifical de Rome, où il est intervient sur saint Jean.