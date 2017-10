Saint François-Xavier, évangélisateur de l'Asie

À l´occasion de la semaine missionnaire mondiale, La Foi prise au mot vous propose de retrouver la figure DU missionnaire, le missionnaire par excellence, Saint François-Xavier. Né en 1506, compagnon de Saint Ignace de Loyola, il décida de partir en mission. Après avoir gagné l´Inde, il visita une grande partie de l´Extrême Orient, jusqu´au Japon. Désireux d´évangéliser la Chine, il mourut le 3 décembre 1552 à 46 ans, au large de Canton. Qui fut ce Francisco de Jasso, né à Javier en Navarre ? Pourquoi partit-il et quel modèle de missionnaire chercha-t-il à promouvoir ? Telles sont les questions que nous poserons à nos deux invités, le père Miguel Roland-Gosselin, jésuite, membre de la communauté Saint-Ignace à Paris, et Monseigneur Pierre Molères, évêque émérite de Bayonne, Lescar et Oloron depuis 2008, et auteur de Saint François-Xavier.