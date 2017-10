Théologie, se former aujourd'hui

Pour la rentrée, la Foi prise au mot vous propose une émission de saison : la formation en théologie. Si autrefois étudier la théologie était plutôt le fait des prêtres ou des clercs, et si cela se faisait plutôt dans les universités, les choses ont bien changé. Non seulement les papes et les évêques n´ont cessé d´exhorter les laïcs à se former, mais les nouvelles technologies et les nouvelles techniques pédagogiques changent du tout au tout la formation en théologie. Alors pourquoi et comment se former ? Quelles sont les nouveautés dans le domaine ? Et pourquoi ne pas tenter soi-même l´expérience ? Pour découvrir des idées pour se former, nous recevons trois invités : soeur Marie Monnet, directrice exécutive de DOMUNI-Universitas, Florian Quittard, responsable du projet MOOC au Collège des Bernardins, et Anne-France de Boissière, responsable du développement des formations aux parcours Alpha.