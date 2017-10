La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne vous propose cette semaine, de revenir sur l´une des figures majeures de la théologie du 20e siècle : Hans-Urs von Balthasar, né en 1905 et mort en 1988. Il exerça une influence prépondérante sur la théologie de l´Église après le concile, et très singulièrement sur les papes Jean-Paul II et surtout Benoît XVI. Nous vous proposons une émission très pédagogique, pour essayer de répondre aux questions suivantes : Qui fut Balthasar ? Quelle est sa pensée ? Et surtout, comment cette pensée peut-elle nous aider dans le monde actuel ? Pour répondre à ces questions, nous recevons deux invités : le père Antoine Birot, prêtre au diocèse de Fréjus-Toulon, et le père Vincent Holzer, lazariste.