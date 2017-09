Lapin à la bière façon Prémontrés et gratin

A l´abbaye Saint-Martin de Mondaye, les Chanoines réguliers de Saint-Augustin, dits Prémontrés, unissent vie de prière et évangélisation des paroisses alentours. Retrouvant ses gestes d´ancien cuisinier professionnel, Frère Laurent raconte les lapins de son enfance, qui disparaissaient mystérieusement avant le repas du dimanche. Les voici réapparus, tout dorés par le beurre normand, au milieu des carottes, des oignons et des champignons, de lardons, de fruits secs et de pain d´épice ; voilà les sucs de cuisson déglacés à la bière d´une autre abbaye. La suite sur KTO et dans votre assiette !