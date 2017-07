PereHamel : Son sang est un liant, selon le responsable musulman

C´est la première fois depuis l´été 2016 que le président de la Mosquée de Saint-Etienne-du-Rouvray pénètre dans l´église Saint-Etienne. Mohammed Karabila voit encore la silhouette de « l´ami » et du « grand-père » de tous les Stéphanais. Le président du Conseil régional du culte musulman de Haute-Normandie dénonce à nouveau ceux qui « utilisent la religion musulmane contre l´humanité » et appelle les croyants à être des remparts contre toute dérive fanatique. Aujourd´hui, « le sang du Père Jacques Hamel est un liant » entre musulmans et chrétiens.