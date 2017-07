Pere Hamel : L´heure de la vérité et de la fraternité pour Mgr Lebrun

Le 26 juillet 2016 pendant les JMJ de Cracovie, l'archevêque de Rouen a été touché en plein coeur par la sauvagerie de l'attaque de l´un de ses prêtres, le père Jacques Hamel, à Saint-Etienne-du-Rouvray. Un an après, Mgr Dominique Lebrun raconte à KTO comment il a puisé la force de faire face et trouvé les paroles pour les fidèles de Normandie et pour la France jusque dans la cour de l´Elysée. Il revient sur le combat spirituel de ces douze derniers mois intenses, marqués par l´ouverture du procès de béatification et de nombreuses rencontres. La mort du Père Jacques Hamel constitue pour le diocèse de Rouen une épreuve, dont le deuil n'est pas achevé. Pour l´archevêque, c´est aussi un témoignage fécond qui s´inscrit dans la lignée des martyrs. Il impose vérité évangélique et fraternité.