PereHamel : Sa fidélité au Christ, un soutien pour le curé

Pourquoi le père Jacques Hamel, ce prêtre si simple et discret, a-t-il été tué ainsi ? Un an après l´attaque terroriste, le curé de la paroisse de Saint-Etienne-du-Rouvray, le père Auguste Moanda, porte toujours cette interrogation. Parfois sur le point de se décourager, le père Moanda raconte son compagnonnage avec le père Hamel, avant et après sa mort. « Le père Jacques rend témoignage au Christ par sa fidélité » dit-il de celui qui l´a accueilli à son arrivée du Congo pour prendre la responsabilité de cette paroisse de la banlieue rouennaise.