PereHamel : L´hommage du député communiste

L´actuel député PCF de Seine-Maritime, Hubert Wulfranc, était maire de Saint-Etienne-du-Rouvray lors de l´attaque du 26 juillet 2016. Dès le lendemain de l´assassinat du père Jacques Hamel, l´élu communiste avait organisé un rassemblement interreligieux dans le stade de la ville. Un an après, il évoque l´élargissement de sa compréhension personnelle de la recherche du bien et l´un des miracles de cette tragédie : « Je n´ai jamais considéré que mes convictions me permettaient d´avoir la vérité toute faite. J´ai découvert des interlocuteurs eux-mêmes vecteurs de paix et d´amitié entre les hommes. Si miracle il y a, c´est d´avoir donné plus de force à tout cela ».