PereHamel : La mémoire et l´Espérance de sa soeur

Roseline Hamel, la soeur du Père Jacques Hamel martyrisé le 26 juillet 2016, raconte comment elle-même et sa famille ont vécu les heures tragiques de l´été 2016 à Saint-Etienne-du-Rouvray. Elle confie les souvenirs de l´enfance difficile, de la vocation et de la maturité d´un prêtre entièrement donné à son ministère. Dans un entretien marqué par l´émotion et la foi, Roseline Hamel confie sa prière un an après l´assassinat de son frère dont elle était proche. Avec une force étonnante, elle dit aussi son espérance et la mystérieuse fécondité de ce drame.