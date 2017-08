Festival Saint Jean : Apprendre à vivre en frère

« Qu´as-tu fait de ton frère ? » Cette question que Dieu posa à Caïn (Gn 4, 9-10) après qu´il ait tué Abel a été choisie cette année comme thème du Festival Saint Jean qui se déroule du 22 au 27 août à Saint-Quentin-sur-Indrois. Un appel à vivre la fraternité et à se recentrer sur le Christ comme le rappelait le message du Pape François aux jeunes « Sors de toi-même et prends des risques », lors des JMJ 2016 en Pologne. Au programme : louange, enseignements, workshops, et jeux pour mieux connaître Jésus, sans oublier l´adoration et la messe quotidienne. L´occasion pour ces jeunes de vivre une fraternité ancrée dans le Christ.