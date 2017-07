Points de repères pour leurs petits-enfants, les grands-parents portent des casquettes variées auprès d´eux : éducation, affection, disponibilité, transmission ... mais s´ils devaient éduquer leurs enfants, les grands-parents n´ont plus ce rôle auprès de leurs petits-enfants. Quel rôle pour eux et quelles limites ? Témoignage et analyse dans Vies de Famille.