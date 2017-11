Que veut dire baptiser ?

« En vérité, en vérité, à moins de naître d'eau et d'Esprit, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu ». Comment comprendre ce baptême dont parle Jésus ? Baptiser signifie « plonger », « immerger » ; dans quoi sommes-nous plongés ? Dans le Salut réalisé par le Christ : « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle » explique saint Paul aux Romains. Mgr Jean-Marie Le Vert montre les racines et l´originalité de notre baptême par rapport à l´Ancien Testament et à Jean le baptiste.