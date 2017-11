Célébrer les sacrements

La célébration des sacrements suppose un signe concret et une parole bien spécifique ; ce sont les conditions de sa validité, répondant aux consignes de Jésus et des apôtres. La célébration est tissée de signes, d´images et de symboles, parce que l´homme n´est pas pur esprit et perçoit les réalités, y compris spirituelles, à travers des signes et des symboles matériels. Ces signes s´enracinent dans la création, l´ancienne et la nouvelle Alliance. La Parole de Dieu s´y rend visible. C´est le Christ « total » qui célèbre, en, dans son Corps qu´est l´Eglise, chacun y a sa place spécifique.