Qu´est-ce qu´un sacrement ?

Un sacrement est « un signe sensible et efficace, institué par le Christ, qui produit ou augmente en nous la grâce, c´est-à-dire la vie divine ». Pour comprendre cette formule, il faut d´abord en revenir à la source de la grâce, le Christ, et à son objectif, la sainteté. Dieu s´incarne en Jésus-Christ pour nous sauver, et pour cela, veut nous communiquer sa vie et sa puissance sur le mal et la mort ; cela se fait aujourd´hui par les sacrements.