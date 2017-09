Mgr Joseph de Metz-Noblat - diocèse de Langres

Tout jeune évêque, Mgr Joseph de Metz-Noblat a déjà les idées claires sur ses priorités pastorales. Dans son diocèse majoritairement rural, l´évêque de Langres a lancé une grande décennie de la mission baptisée « Vous serez mes témoins ». Une nouvelle dynamique d´évangélisation qui veut toucher les paroisses comme aussi les familles. Leur accompagnement par l´Église en Haute-Marne est un point d´attention majeur, renforcé chez Mgr de Metz-Noblat par sa récente élection comme président du Conseil pour les questions canoniques à la Conférence des évêques de France. Le diocèse a également accueilli des migrants suite au démantèlement de la « jungle » de Calais, non sans susciter un certain remous sur le territoire. Mais l´évêque de Langres rappelle la mission profonde de l´Église dans l´exigence et la primauté de la charité, surtout envers les plus démunis.