Foi et rationalité

C´est à l´occasion de la sortie au cinéma du film Dieu n´est pas mort qui évoque le combat d´un jeune étudiant pour fonder rationnellement sa croyance, que La Foi prise au mot vous propose de réfléchir aux rapports entre foi et raison. Dans ce film, un jeune étudiant est poussé par son professeur de philosophie à contester la traditionnelle affirmation de Nietzsche « Dieu est mort », en fondant en raison son existence. On a souvent coutume, en effet, d´opposer d´un côté la science et la technique et de l´autre la religion et la foi. Est-ce exact ? Conduire des trains, faire des routes ou de la programmation informatique... Est-ce que cela nous ferait plus utiliser la raison que de faire de la théologie ? Pour répondre à cette question centrale de la foi chrétienne, trois invités : le père François Euvé, jésuite, théologien et agrégé de physique, Benoît Bourgine, professeur de théologie à la faculté catholique de Louvain, et Brunor, illustrateur et scénariste de bandes dessinées.