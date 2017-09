La Foi prise au mot vous propose cette semaine de parler du doute et de réfléchir à ce concept qui fait parfois peur aux croyants. Le doute, c´est en apparence le pire ennemi de la foi, ce qui amorce sa destruction. Mais en même temps, une foi pleine de certitude est-elle vraiment la foi?? N´est-elle pas le meilleur moyen de s´enfermer dans des idées trop humaines et fort éloignées de la vraie foi. Ne dit-on pas que les grands saints ont connu la nuit du doute?? Il faut donc penser un mauvais doute, qui fait perdre la foi, et un bon doute, qui la nourrit. Mais comment les distinguer?? Deux invités répondront à ces questions passionnantes : Laurence Devillairs, philosophe à l´Institut catholique de Paris, Michel Boyancé, doyen de l´IPC, et Camille Riquier, philosophe à l´Institut catholique de Paris.